Morpheus et HoloLens les casques de réalité virtuelle et augmentée de Sony et Microsoft > La bataille pour la réalité virtuelle n’a même pas encore commencée, que l’on se prépare déjà du côté de Sony et Microsoft ; pourront-ils rivaliser avec l’Oculus Rift ?.

Depuis quelques années désormais, les joueurs entendent souvent parler d’un casque de réalité virtuelle, permettant de se plonger au cœur de l’action dans ses jeux préférés ; l’essai de Nintendo en 1995 avec son Virtual Boy avait finalement une trop grande avance sur son temps, la technologie actuelle permettant bien plus de liberté sans mettre mal à l’aise l’utilisateur.

Il n’aura finalement pas fallu longtemps à Sony et Microsoft ; après l’annonce de l’Oculus Rift, de se pencher sur le cas de la réalité virtuelle, l’un des seuls secteurs du jeu-vidéo où les deux géants ne s’étaient pas encore présentés ; timing parfait ou entente cordiale entre les deux firmes, les projets respectifs auront été annoncés dans un intervalle très court.

Du côté de Sony, l’on s’est alors basé sur de la réalité virtuelle, tout comme l’Oculus Rift. Cette dernière permet une immersion interactive et informatique de lieux réels ou imaginaires ; comprenez donc par-là, que l’utilisateur aura l’impression d’être au centre des évènements, en n’ayant aucune conscience de ce qu’il se passe réellement autour de lui.

Morpheus et HoloLens les casques de réalité virtuelle et augmentée de Sony et Microsoft

Annoncé en 2014 par Sony, le Project Morpheus rester alors un Oculus Rift, mais compatible avec la PlayStation 4. Ses caractéristiques ont été dévoilées en 2015 et son écran OLED possède une belle définition, mais moindre que l’Oculus Rift, avec une latence d’action de 18 ms ; cette dernière, plus basse est-elle, moins seront les chances d’être atteint d’une cinétose (mal de la réalité virtuelle).

Si Sony aura annoncé en premier son casque Morpheus devant sortir lors du premier semestre 2016, Microsoft, quant à lui, se sera démarqué en offrant un casque, de réalité augmentée cette fois-ci.

Dans le cas de la réalité augmentée, les systèmes informatiques permettent la superposition de modèles 3D ou 2D dans la perception que nous avons habituellement de la réalité, et cela, en temps réel. Comprenez alors qu’il est possible de voir des objets devant nous, sans que ces derniers n’y soient réellement ; nous gardons toutefois le contrôle de notre environnement, à l’inverse de la réalité virtuelle.

C’est donc ce choix qu’aura fait Microsoft avec son casque HoloLens, présenté en janvier 2015 lors de la conférence sur Windows 10. Quelques mois plus tard, lors de l’E3 2015 ; l’un des E3 les plus incroyables de l’histoire, Microsoft faisait une démonstration sur la scène de son HoloLens, sur une partie de Minecraft. Capable de se déplacer et de bouger les bras grâce à de multiples capteurs de mouvements, l’utilisateur pouvait alors bouger autour de son monde, tout en le manipulant grâce à des hologrammes ; résultat simplement bluffant.

Que l’on soit pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, les casques de Sony et Microsoft proposent de nouvelles façons de jouer, dont chacune a ses qualités, et pourraient bien bouleverser les habitudes des joueurs ; gageons simplement que les nouveautés seront fonctionnelles et que Morpheus et HoloLens ne soient pas de simples accessoires de mode, comme le fussent déjà Kinect ou le PlayStation Move.

Partager : Twitter

Facebook