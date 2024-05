Après les drones, Google veut mettre la main sur des micro-satellites d’imagerie terrestre

Google serait sur le point de mettre la main sur l’Américain Skybox Imaging, concepteur de micro-satellites d’imagerie terrestre. Le géant de l’Internet voudrait diversifier encore plus son activité.

Google s’étend sur d’autres domaines, une volonté qui lui coûte plus d’un milliard de dollars pour sa future acquisition de Skybox Imaging. Ces quelques mois, le géant Américain a ciblé deux entreprises, la première produisant des drones orbitaux et la deuxième conceptrice de micro-satellites d’imagerie terrestre.

Si l’officialisation du rachat de Titan Aerospace ne date que de quelques semaines, celui de Skybox Imaging ne saurait tarder. En effet, les bruits qui courent concernant cette transaction sont nés en avril et les dernières rumeurs assurent que l’officialisation est pour très bientôt.

On sait que pas moins de trois réunions se sont déroulées entre les représentants du groupe Internet et ceux de Skybox Imaging. Les négociations vont dans le bon sens et la transaction a été fixée à plus d’un milliard de dollars.

L’entreprise convoitée par Google n’a pour l’instant qu’un seul satellite opérationnel observant la Terre en haute résolution. Le satellite prend des photos et vidéos à 30 images par seconde qui sont centralisées sur une plate-forme d’analyse facilitant le suivi agricole, l’aide humanitaire ou encore la gestion des catastrophes naturelles. Mais d’ici 2016, Skybox Imaging disposerait d’une douzaine de satellites.

