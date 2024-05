Apple et Samsung: retour à la case départ

Comme à leur habitude Apple et Samsung sont comme chats et souris. Les deux géants tentent à chaque fois de se réconcilier et trouver un terrain d’entente mais l’essai échoue. Apple et Samsung sont en pleine négociation selon Korea Times.

Il paraît que Apple et Samsung tente une nouvelle fois de trouver un arrangement à l’amiable concernant la guerre des brevets qu’ils se livrent depuis si longtemps.

Il semble que la firme à la pomme et l’entreprise Sud-Coréenne sont un peu essoufflées de ce combat quotidien et qui ne les mènent à rien. Ce n’est pas la première fois qu’ils essaient de trouver un terrain d’entente! Mais qui ne tente rien n’a rien donc Apple et Samsung retentent une nouvelle fois le coup surtout que leur jeu des procès successifs leur coûte une petite fortune.

D’après le Korea Times, c’est Samsung qui aurait fait le premier pas vers Apple en demandant l’ouverture de nouvelles négociations ce qui laisse penser que Samsung souffrirait de ce conflit continu. D’ailleurs, il paraît qu’Apple a fait savoir que la querelle est finie avec Samsung!

Espérons du moins que s’il y a entente qu’elle dure le maximum afin d’éviter d’autres phases de conflit suivies de phase de négociation puis d’échouement et ainsi de suite.

J’aime ça : J’aime chargement…