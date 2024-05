Nouvelle acquisition de Google, la firme Quest Visual

Google enchaîne les acquisitions, la dernière en date est celle de la firme Quest Visual qui édite l’application mobile World Lens . L’objectif étant le renforcement et l’amélioration des outils de traduction.

L’annonce du rachat de Quest Visual par Google a été annoncé vers la fin de la semaine dernière mais sans plus. L’équipe de la firme rachetée a déclaré sur le site Internet de la société qu’ils allaient faire partie des développeurs de Google spécialisés dans le développement de Google Translate.

Le moteur de recherche accumule les rachats ce mois-ci et l’acquisition de Quest Visual est la cinquième, venant après celle de Rangespan, Adometry, StackDriver et Appetas.

L’objectif du géant californien est de solidifier ses outils de traduction et la firme Quest Visual est la mieux placée pour l’aider à atteindre sa cible. En effet, celle-ci a développé une application de traduction assez spéciale et méconnue jusqu’à présent. Il s’agit de l’application World Lens qui a la particularité d’embarquer une dimension de réalité augmentée. Disponible sur iOS, Android et Google Glass, elle permet de traduire immédiatement, et sans la nécessité d’avoir une connexion internet, les panneaux et affichages dans une langue étrangère.

Il suffit alors de positionner correctement le capteur de l’appareil photo sur le texte à traduire et en un rien de temps le texte ne sera plus ce qu’il était! C’est le texte traduit qui s’affichera automatiquement.

