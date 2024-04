Rachat de SFR: Qui a dit que Bouygues a perdu?!

On se rappelle tous la lutte acharnée entre Numericable et Bouygues pour le rachat de SFR. Le verdict a été attendu avec impatience et a été déclaré en faveur de Numericable et on s’est inquiété de la situation de Bouygues mais rassurez-vous…

Nous somme bien loin du compte! Bouygues s’est remis de sa défaite face à Numericable et même que Martin Bouygues est très optimiste concernant l’avenir de l’opérateur.

Martin est confient, il est persuadé que sa filiale télécom est assez solide pour faire face à la concurrence et battre tous ses concurrents. La nouvelle stratégie du groupe est de diminuer les coûts et persévérer dans l’innovation.

Il faut dire que Bouygues Telecom est un concurrent assez difficile à battre car c’est le seul opérateur qui est doté de trois licences pour exploiter les 4 G(en 2600, 800 et 1800 mhz). Une dotation qui lui permet de s’accaparer bon nombre de personnes. 43 millions de personnes son abonnés à son offre très haut débit.

Face à la conjoncture, Martin Bouygues présage un apaisement graduel de la concurrence sur le marché mobile, il estime que cela sera un retour à un état normal du marché.

