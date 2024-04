Pulse O2: un capteur qui mesure le taux d’oxygène dans le sang

Withings, une firme spécialisée dans le développement et la commercialisation des objets connectés consacrée à la santé, dévoile Pulse O2, un capteur qui estime le taux d’oxygène dans le sang.

La société française Withings lance un nouveau capteur contrôlant la santé via son estimation du taux d’oxygène dans le sang. Incroyable mais le mécanisme est pourtant simple.

Tout le travail est effectué par un capteur qui est équipé d’une lumière lui permettant de repérer la couleur de votre sang. Un sang foncé est un indicateur du manque d’oxygène par contre s’il est clair c’est qu’il est riche en oxygène.

Le capteur Pulse O2, se charge également de mesurer également votre rythme cardiaque et étudier le sommeil. Les atouts de l’ancien modèle sont aussi disponibles au sein des fonctionnalités de Pulse O2. On en cite le compteur de pas avec la fonction podomètre, le capteur de montée de marches, calcul de la distance parcourue et l’analyse des calories brûlées.

Pour l’instant le Withings Pulse 02 est disponible à la boutique officielle de la firme française à un prix équivalant à 119,95 euros.

