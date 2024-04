Google Glass: La source d’inquiétudes d’une part importante d’Américains

Les Google Glass sont de plus en plus populaires, des personnes s’arrachent les montures pendant que d’autres expriment leur refus en considérant que ces lunettes connectées sont une atteinte à la vie privée.

Les Google Glass sont une technologie qui épate bon nombre de personnes et en effrayent d’autres en même temps. Il faut dire que les réactions sont très partagés sur le sujet et rappelons que des personnes ont été agressées en raison de ces lunettes connectées.

Un sondage récent réalisé par la société d’analyses Toluna auprès de 1 000 Américains démontre que 72% des américains sont sûres de ne pas porter de Google Glass en raison du non respect de la vie privée. En effet, des personnes refusent ces lunettes à cause de l’atteinte à la vie privée puis à cause de leur prix trop élevé.

Les 72% des Américains sont inquiètes par le piratage permettant d’avoirs accès à leurs informations personnelles. La deuxième inquiétude c’est le manque d’attention, en effet, les américains pourraient être distrait par les informations projetées, ce qui représente un danger.Plus d’un tiers des personnes questionnées avouent avoir peur d’être agressées.

Vraisemblablement, le moteur de recherche est loin d’avoir convaincu les américains de l’utilité des ses lunettes connectées. Ce qui représente un vrai obstacle peu avant leur sortie officielle.

J’aime ça : J’aime chargement…