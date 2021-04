Âge de la Lune: 95 millions d’années après le début du système solaire

En se référant à une nouvelle «horloge» décrite dans la revue Nature, une équipe internationale de planétologues date la formation de la Lune à 95 millions d’années après le début du Système solaire.

La Lune a été formée après 95 millions d’années du système solaire qui lui, s’est formé il y a 4,56 milliards d’années. Ce qui est admis à présent est que la Lune est née lorsque la Terre était à peine formée

Celle-ci est entrée en collision massive avec une autre planète de la taille de Mars. Les débris éjectés par la collision se sont ré-assemblés pour donner naissance à la Lune. La collision a également engendré le démarrage du dernier acte de la formation du noyau de la Terre.

Les analyses ne s’accordent pas sur la naissance de la Lune. Certains estiment que la Lune est née 30 millions d’années après la naissance du Système solaire, d’autres suggèrent que c’est 50 voire 100 millions d’années après la naissance du Système solaire.

Une équipe de planétologues français, allemands et américains, dirigé par Seth Jacobson et Alessandro Morbidelli, de l’Observatoire de la Côte d’Azur (Nice, France), a utilisé une mesure différente pour tenter de déterminer l’âge de la Lune. Celle-ci est basée sur des simulations numériques et la composition chimique du manteau de la Terre. L’Observatoire indique dans un communiqué que les scientifiques ont découvert un lien entre le temps auquel la collision formant la Lune s’est produite et la quantité de matériaux que la Terre a acquise après cette collision géante.

Partager : Twitter

Facebook