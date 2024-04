Nokia avait attiré tous les regards au Mobile World Congress en exposant la gamme « X » des smartphones fonctionnant sous Android. A présent c’est l’étape de la commercialisation du smartphone le moins cher de la gamme. Les précommandes ont été ouvertes hier.

Enfin!! Le Nokia X s’apprête à sortir en France. Nokia a déclaré hier que son smartphone serait disponible à partir du 7 avril . Vendu en ligne et dans des enseignes spécialisées, le nouveau smartphone sera disponible au prix public de 119 euros mais à compté d’hier les précommandes ont été ouvertes.

Sachez que le Nokia X vous coûtera en réalité 99 euros car une offre de remboursement de 20 euros a été fixée pour cette sortie. Cette offre est valable du 1er avril au 30 juin 2014.

Le Nokia X est muni d’un écran IPS WVGA (800 x 480 pixels) de 4 pouces, d’un processeur Snapdragon dual-core 1 GHz, de 512 Mo de RAM , d’une mémoire interne de 4 Go (+ microSD), d’APN 3 mégapixels, d’une connectivité 3G+, WiFi N et Bluetooth 3.0 et d’une fonctionnalité dual-SIM.

Notez que le modèle XL et qui est peu mieux équipé sera disponible dans quelques mois. La version XL du smartphone intégrera un écran de 5 pouces et des capteurs photo de 5 et 2 mégapixels.