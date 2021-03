Franchir les capacités humaines, c’est possible avec le masque Eidos

Le masque Eidos est un développeur de sens. En effet, il permet d’octroyer aux yeux et aux oreilles des capacités qu’ils pourront jamais avoir. Ce masque peut donner une ouïe aussi fine que celle d’un chat et la vision perçante d’un aigle.

Le masque Eidos est un projet britannique, dont l’idée est celle d’anciens élèves du Royal College of Arts, une école de design, d’art et de communication. Ces élèves ont envisagé de recourir à la technologie pour bonifier les sens.

Tim Bouckley, l’un des fondateurs d’Eidos, indique que l’objectif de ce projet est d’étendre le champ des possibles de l’expérience humaine en amplifiant les capacités sensorielles.

Le masque se décline sous deux versions, une pour chaque sens. La version pour les yeux, Eidos Vision, ressemble à une énorme paire de lunettes occultantes. Elle renferme deux écrans qui transmettent l’image prise par une mini caméra insérée à l’avant de la monture. Les lunettes sont connectées à un ordinateur qui reçoit la vidéo. Le PC renvoie à l’appareil un effet visuel décomposant les mouvements en temps réel. Autrement dit, le masque permet de ralentir le temps en analysant la trajectoire de ce qui est en mouvement.

Par contre la version pour les oreilles, Eidos Audio, se présente comme un masque de théâtre, il amplifie les sons et les sélectionne. Il se met au niveau du bas du visage et sur le nez. Des écouteurs se positionnent sur les oreilles et un appareil qui propage un signal sonore via les os du crâne, doit être placé dans la bouche de l’utilisateur Donc, la personne a l’impression d’entendre les sons à l’intérieur de sa tête.