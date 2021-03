La découverte d’une nouvelle planète

Cette semaine a été riche en découverte! En effet, il s’agit là de la deuxième découverte scientifique. Une équipe d’astronomes a découvert une petite planète méconnue de couleur rose!

Une équipe internationale d’astronomes a dévoilé l’existence d’une petite planète localisée au-delà de Pluton, celle-ci orbitant autour du Soleil.

La découverte est une petite planète 450 km de diamètre soit 5 fois moins petite que Pluton, c’est pourquoi elle est dite « naine ». Elle se situe à, à peu- près, 12 milliards de km du Soleil.

Cette planète a été baptisée 2012 VP113 ou encore Biden. Biden a été classée dans la catégorie des « planètes naines », comme ce fut le cas pour Pluton à partir de 2006.

Après Sedna en 2003, Biden est le second objet céleste découvert dans cette zone froide et très lointaine du système solaire. Cette région pourrait abriter des centaines et même des milliers d’objets célestes similaires et même plus gros.

Chadwick Trujillo, de l’Observatoire Gemini d’Hawaï et co-auteur de l’étude précise qu’il est difficile de révéler l’existence de ces objets en raison de la distance.

