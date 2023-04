LG lance sa Smart Lamp, une ampoule connectée

La nouvelle ampoule connectée est lancée par LG en Corée du Sud. Celle-ci est commandable à distance depuis son terminal mobile (iOS et Android).

L’ampoule connectée créée par le constructeur sud-coréen est baptisée Smart Lamp, elle est dotée d’une puissance de 10W et elle disponible en blanc ou en couleur. Les terminaux mobiles fonctionnant sous Android et iOS peuvent la commander.

Une ampoule connectée signée LG

LG indique que l’autonomie de la Smart Lamp est de 10 ans et ce à raison de 5h d’utilisation journalière. L’atout de cette ampoule vidéoprojecteur est qu’elle est réglable selon l’intensité désirée par l’utilisateur et qui est sélectionnée depuis son smartphone. De plus cette ampoule peut être déclenchée à distance, même si vous n’êtes pas chez vous, et peut être également programmée afin de jouer le rôle d’un réveil.

La smart Lamp est par son constructeur à 32 dollars. Seulement, on ne sait pas encore si c’est ce produit qui sera exporté ou un produit plus élaboré. Cette ampoule est une première pour LG mais il en existe d’autres comme la Philips Hue, qui elle aussi peut être programmée selon différentes ambiances.

ampoule connectée