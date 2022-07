Le mobile envahit les réfrigérateurs lors des Ericsson Application Awards

Dernière des inventions : un mobile dans le réfrigérateur vous protégeant des accidents de la circulation.

Le mobile envahira votre vie quotidienne et vous serez grâce à internet connecté à un vaste réseau d’informations et de services illimités.

Pendant le concours « Ericsson Application Awards» pour smartphone qui a eu lieu récemment en Suède, les plus importantes applications ont été choisies par des jeunes participants de différents pays du monde.

Parmi les applications gagnantes, l’application « Qu’est ce qu’il y a dans ma cuisine » qui vous permet d’accéder directement au contenu du réfrigérateur pour économiser le temps et l’argent, même lorsque vous êtes en dehors de la maison, ainsi le mobile est lié au réfrigérateur et vous informe l’ajout ou le manque de quelque chose : soit une canette, une bouteille de lait, boissons gazeuses ou autre…

Il y a aussi parmi les applications gagnantes celle intégrée dans la voiture. Ainsi, le mobile vous aide à contrôler la vitesse et vous alerte à chaque fois la limite est dépassée, et au cas d’accident, le téléphone appelle automatiquement les secours et vos amis les plus proches.

Vous trouverez aussi parmi les applications celles utilisées comme guide en vous promenant dans la ville vous donnant ainsi une image claire des rues et des commerces et aussi des vidéos de ce qui vous attend dans les prochains mètres.

Toutes ces applications et d’autres ont été présentées lors d’une cérémonie spéciale organisée au siège social d’Ericsson en Suède où des prix ont été remis aux gagnants. En effet, de grosses sommes d’argent ont été remises aux plus imporatants gagnants tout en sachant que les chances ont été égales.

Il sera aussi possible aux jeunes tunisiens et magrébins de participer aux futures sessions.

Par Zeineb Ben Hamouda