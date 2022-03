Changements chez Facebook : le réseau social tient ses promesses

Depuis jeudi, Facebook propose un changement du fil d’actualités qui met d’autant plus en valeur les images. Il y a près d’un an, le réseau social avait déjà évoqué ce changement.

Depuis hier, 6 mars, le réseau social propose un nouveau design de son fil d’actualités. Ainsi, la page d’accueil où l’utilisateur peut retrouver toutes les informations partagées par ses amis subira une légère modification, une modification déjà évoquée il y a à peu près un an.

Les petits changements concernent la dimension des caractères, des photos, de la colonne centrale et sa largeur.

Mais ce qui est le plus marquant, c’est l’intégration des spots de publicités dans le fil d’actualités. Facebook permettra très bientôt, la lecture automatique de spots publicitaires pendant que l’utilisateur parcoure la page d’accueil. Dans un communiqué, le réseau social explique que les publicités se déclencheront automatiquement lors du parcours du fil d’actualités, mais sans le son et si l’utilisateur ne désire pas la regarder, il aura qu’a continué de parcourir son flux d’actualité. Dans le cas où il est intéressé par la pub, il devra cliquer dessus.

