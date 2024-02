24 heures sans Facebook: Relévrez-vous le défi?!

Combattre l’addiction à la cyber dépendance et revendiquer l’intrusion des pubs sont les deux éléments visés par le défi de passer une journée sans se connecter à Facebook.

Ne pas penser à tous les actions se rapportant au réseau social durant 24 heures est l’objectif ciblé par la troisième édition de la journée mondiale sans Facebook. Cette journée se déroule le 28 février et a été déclaré sur une page Facebook par l’utilisateur Larzeur Merz.

Cette journée est donc consacrée à la lutte contre la dépendance aux réseaux sociaux et contre l’intrusion des publicités.

On ne peut pas nier le fait que dépendance est bien présente. En effet, en France seulement pas plus de 250 adeptes des réseaux sociaux en général et spécialement de Facebook lèvent ce défi. C’est une tranche infime comparée aux 11 millions d’utilisateurs quotidiens.

A l’échelle mondiale, au niveau mensuel, 1,23 milliards de personnes qui utilisent le réseau social de Marc Zuckerberg et les convaincre de se priver du plaisir des « tags », « pokes » et « likes » pendant 24 ans n’est pas aussi facile!

