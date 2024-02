Un smartphone 100% personnalisable: Google vous offrira bientôt cette opportunité

Personnalisé son smartphone à volonté est la nouvelle tendance chez les consommateurs dont les désirs sont de plus en plus accrus. C’est dans le but d’assouvir ce genre de désir que des constructeurs se penchent sur la confection de smartphones vierges sur lesquels les utilisateurs inséreront des fonctionnalités comme bon lui semble.

Les choses évoluent rapidement du côté des consommateurs. Ces derniers espèrent avoir un smartphone à leur image ou au moins différents et au plus unique ! Ils ne se contentent plus de changer uniquement la couleur de leurs smartphones. L’unicité est la nouvelle tendance.

Les constructeurs ont conscience de ce phénomène, et surtout Google qui est attentif à chaque détail pouvant le propulser au devant de la scène.

En ce sens, un projet baptisé Ara a pour objectif de créer un smartphone 100% personnalisable donc il imagine un smartphone étant semblable à une pièce LEGO que l’utilisateur façonnera à son goût.

Ainsi sur cette base vierge, l’utilisateur aura la capacité d’associer des éléments qui correspondent à des fonctionnalités. A l’issue des choix opérés par le consommateur celui-ci obtiendra un smartphone unique et adapté à son utilisation.

Time évoque une éventuelle commercialisation de ce smartphone en 2015 et à priori, ce produit, sans les composants, devrait être proposé à 50 dollars.

