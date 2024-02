Le service de personnalisation, Moto Maker, de Motorola sera bientôt disponible en France

Motorola enchaîne les annonces concernant ces nouvelles innovations, débutant par sa montre connectée, d’un Moto X et enfin l’élargissement de l’accessibilité du Moto Maker.

Après avoir levé le voile sur sa montre connectée et son Moto X, disponible l’été prochain, Motorola a fait une déclaration qui ravira certainement les Européens. En effet, d’ici au trimestre prochain, l’accessibilité au Moto Maker sera élargie et les européens auront donc accès à ce service de personnalisation qui n’était mis qu’à la disposition des Américains.

Ainsi, le Moto Maker sera disponible initialement en Allemagne et au Royaume-Uni et ce entre avril et juin puis arrivera à d’autres pays de l’Europe de l’Ouest seulement aucune date n’a été révélé. Mais ce service ne tardera surement pas à arriver en France.

Le Moto Maker a pour mission de personnaliser le Moto X de Motorola. Ainsi, l’utilisateur peut créer son propre modèle à sa guise même concernant la capacité de stockage mais il ne peut changer les composants. Motorola offre aux utilisateurs la chance d’avoir un smartphone unique, c’est pourquoi le constructeur a mis à leur disposition 300 combinaisons différentes.

