Le Galaxy S5 de Samsung a été dévoilé, la mise en vente est prévue pour le 11 avril

A l’occasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile, qui a lieu à Barcelone, Samsung a mis fin aux rumeurs et aux attentes. En effet, le constructeur coréen a révélé son smartphone le Galaxy S5. Il s’inscrit dans le prolongement de la gamme des « S ».

Le premier constructeur mondial a dévoilé en premier lieu ses deux objets connectés fonctionnant avec le système d’exploitation libre Tizen développé par un consortium international dont Samsung est un des principaux membres. Le fabricant Coréen a ensuite présenté la montre Gear 2, le bracelet d’exercice Gear Fit et finalement le smartphone Glaxy S5. Toutes ces nouveautés seront mis à la disposition des consommateurs le 11 avril.

Les prédécesseurs du nouveau smartphone de Samsung à savoir le S3 et S4, ont été une vraie réussite commerciale. En effet, on compte millions d’exemplaires vendus en 2013. Glaxy S5 constitue la continuité, les spécifications de cette gamme Galaxy fonctionnant sous Android sont les mêmes, cette nouvelle version a été améliorée dans le but d’être plus performante. Ainsi, le nouveau smartphone est doté d’un meilleur appareil photo, d’un écran s’adaptant à la luminosité ambiante, résistant à l’eau et à la poussière et comme on dit le meilleur pour la fin, il renferme un lecteur d’empreintes digitales comme le iPhone 5S !

