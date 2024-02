Martin Bouygues lancera officiellement la guerre des prix à Free:une baisse des prix historique

Quoi de mieux qu’une baisse de prix pour rivaliser avec son concurrent. Dans cette perspective, Bouygues Telecom révélera ces nouvelles offres.

Au cours de décembre 2013, Martin Bouygues avait déclaré qu’il lancera la guerre des prix dans l’ADSL, il assurait même une réduction de 12,50 euros par mois sur les prix de l’ADSL. En effet, il annonçait que la guerre des prix qu’il entamera dans le fixe est bien réfléchie et bien planifié. Le service qui sera proposé fera 150 euros d’économies par an aux abonnés de l’Internet fixe qui le choisiront constituant une économie de 12,50 euros par mois. Le PDG du groupe Bouygues incitait alors à faire mieux que lui si c’est possible en pointant du doigt Xavier Niel.

Martin Bouygues est passé comme prévu à l’acte, hier l’opérateur a publié un tweet faisant référence à la baisse de prix et incitant à regarder la déclaration de Martin Bouygues le 26 février à 10 h 30.

Bouygues n’a plus le choix vu le contexte d’une possible fusion entre SFR et Numericable qui, à deux, donnerait naissance à un géant de l’Internet fixe ADSL s’accaparant 6,2 millions de clients dont 5,2 millions pour SFR et 1 million pour Numericable. Alors que Bouygues Telecom est à la traîne avec 2 millions de clients. Donc cette guerre de prix lancée à son concurrent Free permettra çà cet opérateur de rester dans la course.

