Cuff lance une panoplie de bijoux connectés donnant l’alerte en cas d’agression ou d’accident

Une collection de bracelets, colliers et porte-clés connectés a été lancée par une créatrice de bijoux, ces derniers ont pour mission d’alerter des proches en cas d’accidents ou agression.

C’est la tendance des bijoux connectés, rappelez–vous l’entreprise française Netamo avait présenté le mois dernier son bracelet connecté baptisé June qui avait pour rôle de prévenir la surexposition au soleil. A présent, c’est Cuff, créateur de bijoux, qui se lance dans ce domaine avec le lancement de neuf bijoux connectés ; Bracelets, colliers et porte-clés.

En plus de leur style hyper tendance, ils sont dotés d’une puce CuffLinc et d’un accéléromètre, qui se connecte en Bluetooth avec un appareil sous iOS.

Cette puce n’a pas pour rôle l’envoi de messages ou le téléchargement de musique, elle représente la cloche qui servira à donner l’alerte. En effet, en cas de n’importe quel danger, problème de santé, agression ou autres, le porteur de l’un de ces bijoux n’aura qu’appuyer quelques secondes sur la puce pour envoyer une notification sur un iPhone ou un iPad via l’appli dédiée qui affichera dès lors l’emplacement précis du lanceur de l’alerte.

Ces bijoux seront disponibles, à un prix variant entre 50 et 150 euros, l’automne prochain et ce aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans beaucoup de pays européens.

