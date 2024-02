Steve Perlman: la technologie sans fil de PCell est réelle, et elle va changer le monde (entrevue)

Steve Perlman a l’intention de redéfinir les capacités de la technologie sans fil.

Mercredi, l’entrepreneur de la Silicon Valley derrière les technologies comme OnLive et WebTV a présenté son innovation sans fil, PCell. Perlman promet des connexions fiables qui seront en charge d’un nombre illimité de périphériques partageant le même signal.

Artemis Networks, la start-up du sans fil auto-financé par Perlman, vise à rendre la téléphonie cellulaire quelque chose du passé. Au lieu de cela, les appareils peuvent se connecter à de petites stations de base appelés pWaves, que Artemis et ses partenaires envisagent de commencer l’installation à San Francisco et à New York plus tard cette année.

VentureBeat a pu discuter avec Perlman à la Columbia University de parler de la technologie, ses applications possibles, le déploiement imminent, sa relation avec les transporteurs sans fil existants, et plus encore.

Comment expliquez-vous la valeur de PCell pour les consommateurs?

Steve Perlman: La messagerie c’est quelque chose avec une énorme variabilité dans votre service mobile: Parfois, ça fonctionne très bien, parfois ça ne marche pas du tout. Ce que [PCell] fera c’est qu’il vous permettra un service uniforme. Vous pourriez l’appeler quelque chose comme une fibre mobile, parce que la fibre est quelque chose qui a une capacité pratiquement illimitée, et elle est aussi quelque chose qui dispose d’un débit très cohérent. La fibre a une capacité suffisante pour que beaucoup de gens s’entassent dessus, il y a une grande chance que vous allez encore avoir un assez bon débit.

J’aime ça : J’aime chargement…