Des physiciens découvrent une nouvelle mesure de la masse de l’électron plus efficiente que la précédente

Des chercheurs Allemands ont découvert une nouvelle mesure de la masse de l’électron. Cette mesure est 13 fois plus exacte que celle qui existait jusqu’à présent.

On comparant les composants de l’atome, on remarque que l’électron est plus léger que le proton et le neutron de presque 1 800 fois ! C’est pourquoi il a toujours été très difficile de mesurer avec précision se masse.

L’équipe de Sven Sturm, de l’Institut Max-Planck en Allemagne, a été capable de trouver une nouvelle mesure de la masse de l’électron. Le magazine hebdomadaire français, Le point, rapporte que cette nouvelle mesure est à peu près 13 fois plus précise que la mesure de 2010.

Futura Sciences explicite que les physiciens ont redéfini des unités de masse pour évoquer celle des composants de l’atome : l’unité de masse atomique, u, qui se définit comme 1/12e de la masse d’un atome de carbone12, dans le but de simplifier les calculs.

Les physiciens avancent que les protons et neutrons ont une masse équivalente à 1 u, alors que la masse atomique de l’électron était de 0,000548579909067 u.. Cette différence semble si minime pourtant elle ne l’est pas pour les physiciens qui pourront s’appuyer sur ces nouveaux calculs pour avancer plus loin dans leurs recherches.

J’aime ça : J’aime chargement…