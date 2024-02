Âgé de 12 ans,Shubham Banerjee invente une imprimante dédiée aux aveugles

Âgé de 12 ans, Shubham Banerjee, a été capable à lui seul de produire la première imprimante braille en Lego. Une invention qui concurrence les machines les plus évoluées.

Shubham Banerjee est un jeune Californien comme les autres ou presque. En effet, a seulement 12 ans, cet enfant a créé une imprimante pour aveugle à partir d’un modèle de « Lego Mindstorms » et d’objets usuels.

« Braigo », qui est l’association entre des deux termes « braille » et « lego » a pour mission de facilité l’accès à la lecture pour les aveugles. En plus de son côté révolutionnaire, cette imprimante coûte un peu moins de 400 euros. Vraiment une bonne nouvelle, car les dernières imprimantes braille coûtent plus que 2000 euros, c’est que qu’estime le Huffington Post.

On se demande bien si c’est l’âge, au quel cet enfant a pu produire cette invention, qui nous rend bouche ber ou bien c’est le motif se cachant derrière cette création. En effet, Shubham Banerjee poste sur sa page Facebook un message incroyable, il rappelle qu’il y a 285 millions de malvoyants dans le monde et confie qu’il veut personnellement venir en aide à cette partie de la population et c’est pourquoi il tente de leur offrir une alternative plus abordable, aussi bien au niveau du fonctionnement que du prix. Cet enfant espère atteindre cet objectif et plus encore en perfectionnant son innovation avec l’aide de développeurs.

J’aime ça : J’aime chargement…