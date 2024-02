Treasure Tag: nouveau produit Nokia

Nokia révèle un nouveau de produits : le Treasure Tag, qui n’a pour mission que de veiller sur votre bien grâce à une connexion Bluetooth.

Nokia lance son nouveau produit, le Treasure Tag, qui sera disponible sur le marché en avril prochain. Cette nouveauté est uni-fonction, en effet, sa seule fonction est d’attirer notre attention sur nos oublies. De ce fait, le Treasure Tag dont les dimensions sont 30 x 30 x 10 mm pour un poids de 13 g, doit être au préalable connecté à un smartphone (via NFC ou en cherchant dans les paramètres Bluetooth) puis attaché à un quelconque objet comme un portefeuille ou un sac, après avoir été. Dans le cas d’un oubli que ce soit portefeuille ou sac auquel sera accroché le Tag, le téléphone sonnera et le Tag aussi donc plus simplement si le Tag et le mobile se séparent les deux sonnent alertant l’utilisateur d’un oubli.

Nokia pense à tout, il existe aux quatre Treasure Tag qui peuvent s’associer à un smartphone et il existe quatre couleurs disponibles de ce Treasure Tag, bleu, jaune, noir et blanc, il est doté d’une imbrication du service Here Maps, qui peut indiquer où le contact entre un Tag et le smartphone a été perdu.

Vendu 24,90 € l’unité, le Treasure Tag peut être désactivé ou réglé sur silencieux dans le cas d’une situation particulière. La pile de ce nouveau produit Nokia doit être remplacée chaque six mois.

