Samsung poursuit Dyson pour diffamation

Le géant de l’électronique coréen a déposé une plainte pour diffamation contre la société Dyson basée au Royaume-Uni sur un litige de brevet impliquant l’un de ses aspirateurs.

Samsung serait à la recherche d’environ 9,43 millions dollars pour compenser les dommages du costume original causé par Dyson à son image de marque.

« Les activités Marketing de Samsung ont été affectés négativement par des litiges de fondement de Dyson, qui est intolérable », a déclaré un porte-parole de Samsung au Korea Times.

Dyson a déposé une plainte contre le fabricant coréen de l’électronique en septembre lorsque Samsung a présenté son « Mouvement Sync » pour les aspirateurs lors du spectacle de l’électronique à Berlin. Le fondateur de la société Sir James Dyson a qualifié le système de pilotage des aspirateurs brevetés de Samsung d’arnaque.

Samsung a diffusé les documents montrant qu’il avait travaillé sur le pilotage de la technologie de la motion de synchronisation pour plus d’un an, et Dyson a retiré sa plainte après avoir jugé qu’il était peu probable de gagner l’affaire.

« L’innovation la plus improductive est un litige de brevet, » a déclaré le co-PDG de Samsung Boo-Keun Yoon après le retrait de la plainte de Dyson.

