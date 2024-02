L40, L70 et L90: les trois nouveaux smartphones Android de LG

Mobile World Congress, encore une semaine d’attente ! Pendant ce temps, le fabricant LG déclare une mise à jour de sa série L, trois nouveaux smartphones Android seront lancés.

Le constructeur coréen, LG, exposera à l’occasion du Mobile World Congress trois nouveaux smart phones inclus dans la série L III. Ces derniers seront dotés de la toute dernière version d’Android (4.4 Kitkat).

Les L40, L70 et L90 sont à peu près similaires, la seule grande différence flagrante est la différence de taille. Les trois modèles présentent des caractéristiques techniques croissantes

Il est prévu que le constructeur LG tienne une conférence de presse le dimanche prochain, 23 février, l’après-midi. Au cours de celle-ci, le fabricant coréen parlera de ces trois modèles et re-évoquera les G2 Mini et G Pro.

Concernant les caractéristiques des trois appareils annoncés dans la série L, le LG L90 est doté d’un écran de 4,7 pouces, d’un appareil photo de 8MP, d’une puce quad-core cadencée à 1.2 GHz. Il dispose d’un Go de mémoire vive de 8 Go de stockage, d’une batterie de 2540 mAh et fonctionne sous la version Android 4.4 Kit Kat.

Quant au LG L70, il est doté de 4,5 pouces d’un appareil photo de 5MP d’une puce dual-core cadencée à 1.2 GHz. Il dispose d’un 1 Go de mémoire vive, de 4 Go de stockage et d’une batterie de 2100 mAh et fonctionne sous la même version d’Android comme également le LG 40 qui est doté d’un écran de 3,5 pouces, d’un appareil photo de 3 MP, d’une puce dual-core cadencée à 1.2 GHz. Il dispose de 512 Mo de mémoire vive, de 4 Go de stockage et d’une batterie de 1700 mAh.

J’aime ça : J’aime chargement…