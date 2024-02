Mpman propose une tablette intéressante à petit prix

Qui a dit que les tablettes devaient être forcément chères !! Eh bien la marque coréenne, Mpman, vient de prouver le contraire. Hier, elle a dévoilé une tablette Android à un prix modique de 50 euros.

Sur le marché les concurrents ne se font pas de cadeaux et il faut user de toutes les stratégies possibles pour rester dans la course et surtout résister à la concurrence accrue.

Le fabricant Mpman est bien conscient des enjeux c’est pourquoi il fait une annonce des plus incroyables, il propose une tablette Android à, à peine, 50 euros ! Ce qui n’était pas attendu c’est que cette tablette à mini-prix n’est pas sans intérêt comme le sont la plupart à un prix équivalent.

Donc cette nouvelle tablette Mpman MPDC706 se différencie des autres tablettes par le fait son franchissement du niveau d’exigence fixée comme une obligation pour être certifiée par Google.

En d’autres termes la tablette sera livrée avec les applications de Google, telles que Gmail ou YouTube, et ainsi elle est capable d’accéder aux différentes applications du Google Play Store.

Pour résumer, la Mpman MPDC706 est fort intéressante pour son petit prix fixé à 49,9 euros.

