Un nouveau virus cyberespion a été détecté

En ce jour, des experts en sécurité informatiqueont déclaré avoir mis la main sur un virus consacré au cyberespionnage. Ce virus est accusé d’avoir espionné des gouvernements et des sociétés de dizaines de pays.

Ce virus baptisé « The Mask » ou encore « Careto » ne date pas d’aujourd’hui mais a été utilisé depuis 2007 ou même bien avant. L’entreprise russe de sécurité informatique Kaspersky Lab a affirmé que ce logiciel hostile, spécialement complexe exploite les informations de divers pays et firmes depuis des années. En effet, le virus aurait fait 380 victimes provenant de 31 pays, dont les Etats-Unis, la France, l’Allemagne et la Chine, c’est l’enquête encours qui a avancé ce chiffre énorme.

L’enquête avance également que plusieurs versions ont la possibilité de s’introduire dans les téléphones portables et des tablettes, même celles qui disposent des systèmes d’exploitation d’Apple ou Google.

Ces experts attirent l’attention sur le fait que les concepteurs du virus auraient pu user avoir de ce dernier pour dérober des documents assez sensibles comme par exemple des clés d’encodage.

Le réseau Zdnet estime que le virus s’est faufilé à travers des liens des journaux Washington Post et du Guardian, en effet, ces derniers ont été utilisés pour propager le virus.

