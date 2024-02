Découverte de la plus vieille étoile

Des astronomes australiens ont fait une incroyable découverte. En effet, récemment ils ont découvert la plus veille étoile qui serait capable de faciliter les origines de l’Univers.

Il a fallu onze années de travaux pour qu’une équipe de scientifiques de l’Ecole de recherches en astronomie et astrophysique, l’Australian National University,a pu contempler l’empreinte chimique d’une étoile qui date du Big Bang. Le Dr Stefan Keller, le responsable des recherches, avance que cette étoile a été formée il y a 13,7 milliards d’années.

Si l’on en croit les calculs effectués par les chercheurs et dans le cas de leur exactitude, cette étoile est née quelque 200 millions d’années seulement après le Big Bang. Alors que les plus anciens astres décelés par des équipes européennes entre 2007 et américaines en 2013 datent de 13,2 milliards d’années.

L’étoile découverte récemment est localisée dans notre galaxie, à , à peu près, 6 000 années-lumière de la Terre, elle se voit associer le matricule de SMSS J0313000.36-670839.3 dans l’inventaire de l’Univers. Cette vieille étoile est incluse dans les 60 millions d’astres photographiés par le télescope SkyMapper doté d’une caméra possédant 268 millions de pixels et un champ de vue de 5,7 degrés carrés. Mesurant 1,35m, ce télescope a photographié ce nombre d’ astres lors de sa première année d’activité.

