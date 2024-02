Nokia révélera son premier smartphone: une version modifiée d’Android

Le Wall Street Journal atteste qu’à l’occasion du salon Mobile World Congress, Nokia révélera son premier smartphone qui est en réalité une version modifiée d’Android. Ce nouveau produit est dédié aux marchés émergents.

Plusieurs rumeurs couraient sur la nouvelle création de Nokia et le compte twitter @Evleaks avait à plusieurs reprises parlé de cette petite innovation. A présent, c’est au tour du Wall Street Journal de parler de ce smartphone, effectivement, le journal affirme l’existence d’un smartphone Nokia sous Android.

D’après ce qu’avance le quotidien américain, le smartphone Nokia est baptisé Normandy, il sera exposé lors du prochain Mobile World Congress qui se déroulera à Barcelone du 24 au 27 février.

L’innovation consiste en une version modifiée d’Android qui substituera l’accès à Google Play par le Nokia Store et par la suite des applications Nokia dont Here Maps et Mix Radio seront proposés.

Il s’avère que Microsoft envisage de s’accaparer la branche de Nokia. Le smartphone Nokia sous Android est dédié aux marchés émergents.

L’autre raison serait la nécessité pour l’objectif de Microsoft de cette acquisition est de produire du volume afin de supporter les coûts qu’engendre la course à l’innovation face à ses concurrents : Apple et Samsung.

