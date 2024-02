Google-Glass: le nouvel espoir de la police new-yorkaise

Dans le but de bonifier le travail des patrouilles et des enquêteurs, la police de New York a décidé d’expérimenter les Google-Glass. C’est le site américain Venturebeat qui a dévoilé cette nouvelle.

D’après les informations de Venturebeat les membres de la police New-Yorkaise ont reçu récemment plusieurs pairs de lunettes connectées. Un représentant des forces de l’ordre de cette ville justifie cet arrivage par la volonté de tester l’utilité des Google-Glass dans les enquêtes et précisément dans les patrouilles. Ainsi, ces lunettes permettraient d’associer des noms aux visages suspects, les informations affichées seraient collectées dans des bases de données. Ce nouveau gadget serait donc capable de simplifier la tâche administrative aux enquêteurs à travers l’enregistrement des vidéos et via le fait de dicter les rapports au lieu de les taper à la main.

L’entreprise Google a tenu à s’exprimer sur l’utilisation des Google-Glass par la police en assurant qu’elle ne travaille pas avec cette dernière et que n’importe qui pouvait passer par le programme Google Glass Explorer afin d’obtenir le droit de tester ces lunettes contre la somme de 1500 dollars soit 1100 euros.

