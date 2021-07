Amazon acquiert le studio de jeux vidéo Double Helix

Amazon a annoncé jeudi qu’il a acquiert un studio de jeux vidéo basé en Californie, ce qui alimente la spéculation que le titan de la vente en détail en ligne prévoit de sortir sa propre console de jeu à domicile.

Amazon n’a pas divulgué les termes financiers de l’accord pour acquérir Double Helix Games basé en Californie du Sud, qui est né d’une fusion entre Shiny Entertainment et The Collective Inc.

« Amazon a acquis Double Helix dans le cadre de notre engagement continu à développer des jeux innovants pour les clients, » a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un e-mail en réponse à une enquête de l’AFP.

L’histoire du studio date de près de deux décennies et il a créé des jeux sur les principales consoles de jeux vidéo ainsi que sur les ordinateurs personnels.

« Nous avons une feuille de route pour la réalisation de projets de grande envergure basés sur des franchises à succès, » a déclaré Double Helix sur son site.

Le studio a récemment annoncé qu’il est en train de réaliser un jeu « Killer Instinct » pour Xbox One lancé récemment par Microsoft.

La spéculation dans les milieux de l’industrie du jeu pendant plusieurs mois faisaient état qu’Amazon se prépare pour lancer sa propre console de jeu, peut-être en utilisant le système d’exploitation Android de Google.

