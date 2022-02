Les utilisateurs ne respectent plus la high-tech

D’après une analyse menée par Nikon il s’avère que presque un Français sur deux avoue avoir cassé involontairement un de leurs objets high-tech lors des cinq dernières années.

Nikon avait mené l’été dernier une étude sur un échantillon de 4057 individus âgés de 18 ans et plus.

D’après les constatations, 60% d’entre eux débute leur journée en regardant leur smartphone alors que la douceur est minimisée par la suite, il n’accorde plus autant d’intérêt à leurs objets si précieux. Selon le classement des accidents subis par les objets high-tech, les ordinateurs portables se placent en première position (24%), suivis des appareils photos et smartphones (19%).

En plus des chutes, qui sont généralement la cause la plus connue de casse, des coups, 16% des Français avouent avoir jeté leur smartphone contre un mur ou encore piétiné leur ordinateur souffrant de lenteur.

Cette analyse met également en évidence le fait que les femmes sont généralement plus soigneuses quand il est question de prendre soin de leurs objets high-tech et qu’un objet sur dix cassé le serait à cause de la maladresse innée des utilisateurs.

Partager : Twitter

Facebook