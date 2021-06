Et ça reprend avec le débat sur l’impact du téléphone mobile sur la santé et ses risques cancérigènes.

En effet l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi un nouveau rapport indiquant que l’utilisation du téléphone mobile était, noter bien !! “Peut être cancérigène”

Par le biais de son Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’OMS vient de classer les champs de radiofréquences électromagnétiques comme “potentiellement cancérigènes”. Et on se rappelle pourtant bien il y a un an de cela que les chercheurs du CIRC ont évoqué les mêmes résultats mais faisant état d’un niveau de preuve restreint.

Le groupe de chercheur qui a tenu la réunion cette année à Lyon, a indiqué que les preuves accumulées sont assez fortes pour mettre en évidence ce risque et arriver à une conclusion.

“Cette conclusion signifie qu’il pourrait y avoir un risque, et de ce fait nous devons poursuivre l’observation attentive d’un lien entre téléphones portables et risque de cancer”, a noté le directeur du CIRC, Christopher Wild, qui a ensuite insisté sur la nécessité de poursuivre les recherches pour aboutir a des preuves concrètes.

Ce rapport n’a pas laissé d’indifférents et a crée de vives réactions surtout du coté des operateurs de téléphonie mobile qui ont durement critiqué ce rapport pour manque de preuves.

