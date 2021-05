Voitures électriques : Norvège arrivée presque à saturation

La Norvège est connue au jour d’aujourd’hui comme le pays qui possède le plus de voitures électriques. D’après, Le Monde, la fin de cette année enregistrera une vente de 7.000 modèles neufs ce qui est équivalent à 5% du marché automobile qui est déjà limité.

Cleantechnica, le site spécialisé en technologie propre, décompte que les modèles de voitures les plus vendus en Norvège étaient des voitures électriques (Tesla Model S et Nissan Leaf) au mois de septembre et octobre. L’Association norvégienne de voitures électriques a interrogé les usagers sur les raisons, les trois éminentes du coté économique et pratique, qui les ont poussées à acheter ces voitures rencontrant ce fort succès.

Les raisons données sont constituées d’un ensemble d’avantages apportés par ce type de véhicule comme l’absence de taxes et de frais d’essence, l’accès aux voies de bus. la gratuité des péages et du stationnement sur voie publique. Quartz s’intéresse au problème de multiplication grandissante des voitures électriques et rapporte les constatations d’un journal local norvégien, Budstikka, en précisant que ce type de voiture est trop présent en Norvège.

C’est pourquoi, la notoriété des voitures électriques, à zéro émission de CO2, peut porter préjudice à la Norvège qui devra à présent revoir toute la structure des voitures électriques dans un futur proche.

Norvège: le berceau de la voiture électrique

Partager : Twitter

Facebook