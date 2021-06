Après un trimestre solide, Oracle se tourne vers le cloud pour la croissance

Contrairement à septembre quand Larry Ellison a fait l’école buissonnière sur la conférence OpenWorld de son entreprise, le PDG d’Oracle s’est présenté à l’appel des bénéfices de son entreprise mercredi – et il a eu des nouvelles plutôt positives à partager.

Le géant du logiciel a présenté ses résultats financiers du deuxième trimestre le mercredi, révélant un bénéfice de 2,55 milliards de dollars, en légère baisse par rapport au bénéfice de 2,58 milliards $ sur la même période de l’an dernier. Mais les revenus du trimestre ont augmenté de 2 pour cent à 9,3 milliards de dollars, battant les attentes de Wall Street qui étaient de 9,2 milliards de dollars. La disparité peut être attribuée à l’augmentation des coûts d’exploitation de l’entreprise, qui comprend un budget de ventes en gonflement pour des services cloud d’Oracle.

Oracle vise à devenir un fournisseur de cloud majeur à tous les niveaux de la pile, du niveau de l’infrastructure à PaaS (Platform-as-a-Service) et SaaS (Software-as-a-service). Dans l’appel des gains, le président d’Oracle Mark Hurd a pointé la croissance substantielle de l’offre de l’entreprise de cloud, qui a vu les réservations augmenter de 35 pour cent.

La Fusion HCM d’Oracle (l’automatisation des ventes) et la Fusion ERP (planification des ressources d’entreprise), le logiciel a particulièrement bien performé, avec une croissance à trois chiffres d’une année à une autre.

«La croissance de notre activité logicielle est plus du double du chiffre d’affaires d’une journée de travail », a déclaré Hurd.

Ellison pense que la société sera un acteur particulièrement fort au niveau de la plate-forme, citant Java comme un atout majeur. Et au niveau de l’infrastructure, où la base de données Oracle offre 12c (une base de données multi-locataire conçu pour le cloud), la société a l’intention d’avoir un « prix compétitif » avec d’autres fournisseurs – Ellison a spécifiquement mentionné Amazon, Microsoft Azure, et Rackspace.

L’objectif d’Oracle est de connecter ses clients aux plus hauts niveaux de la pile et de les vendre sur le reste du nuage écosystème Oracle. Mais cela prendra du temps, a mis en garde le directeur financier d’Oracle Safra Catz.

« Nous nous sommes engagés dans la voie de l’organisation des ventes [pour le cloud] … mais il faudra du temps pour que cela paye. Et à ce moment, vos dépenses sont à un niveau, alors que vos revenus sont à un autre. »

Oracle avait déjà averti qu’un saut de 17 pour cent du chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’année dernière de nouvelles ventes de logiciels, rendrait difficile pour l’entreprise de démontrer la croissance des revenus de ce trimestre.

Oracle a un long chemin à parcourir avant d’être en concurrence avec les grands fournisseurs de Cloud cependant. Sur le plan de l’infrastructure, il est très en retard sur le marché, qui est actuellement dominé par Amazon Web Services.

Mais les clients SaaS et PaaS d’Oracle peuvent vouloir gérer leur infrastructure de Cloud sur les bases de données Oracle, – c’est la théorie d’Ellison, de toute façon. Et si cela échoue, l’entreprise peut toujours se rabattre sur sa base de données régulière et ses secteurs des systèmes d’ingénierie, où il s’attend également à une croissance solide dans les trimestres à venir.

