Samsung : un brevet pour mieux utiliser son smartphone avec une seule main

Un brevet récemment déposé par Samsung dévoile une nouvelle manière d’utiliser l’interface d’un téléphone mobile, à l’aide d’une seule main. La solution idéale alors que les terminaux sont de plus en plus grand .

Avoir un smartphone à grand écran peut être pratique, mais à utiliser avec une seule main dans des situations pas toujours confortables, ce n’est pas toujours évident. C’est sans doute la raison pour laquelle Samsung réfléchit à de nouvelles expériences satisfaisantes pour les utilisateurs.

Dans un brevet récemment déposé, l’entreprise présente une nouvelle façon de naviguer dans une interface mobile, en se basant sur la zone de confort de la main de l’utilisateur.

Selon le rayon d’action du pouce de ce dernier, l’organisation des icônes et des commandes se regroupe à certains endroits de l’écran pour qu’il soit toujours possible d’y accéder sans avoir à utiliser sa seconde main.

La conception est loin d’être inintéressant et même si, comme de coutume, le dépôt d’un brevet ne signifie pas forcément que l’idée sera appliquée dans le futur, Samsung gagnerait sans doute à la mettre en pratique sur certains de ses terminaux, notamment ses phablets Galaxy Note. A l’heure à où les écrans de smartphones se font de plus de plus grands, il serait grand temps que les constructeurs s’intéressent un peu plus à la maniabilité de leurs produits.

