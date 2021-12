Jolla lance un smartphone tournant sous Sailfish OS

La société Jolla vient de dévoiler son smartphone tournant sous Sailfish OS, un système d’exploitation libre qui est compatible avec les applications Android. Sailfish est un dérivé de MeeGo.

Il a vu le jour à Helsinki au prix de 399 euros.

Jolla est une entreprise qui a été fondée en juillet 2012 par d’anciens ingénieurs du groupe Nokia.

Cette société finlandaise qui comprend 90 employés a levé 200 millions d’euros auprès d’investisseurs issus du domaine de la téléphonie mobile. Jolla vient de lancer le premier smartphone du même nom, fonctionnant sous leur propre système d’exploitation appelé « Sailfish OS »sur les bases des projets Mer et MeeGo.

Les pré-commandes de Jolla étaient possibles dès le mois de mai 2013 à un prix de 399 euros, en Europe dans un premier temps. 500 unités se sont vendues lors de la sortie à Helsinki. Les utilisateurs du système « SailFish OS » peuvent installer toutes les applications Android souhaitées sans aucune modification a précisé Jolla dans un communiqué mi-septembre 2013.

Au niveau des spécifications, le Jolla dispose d’un écran IPS de 4,5 pouces avec une définition de 960 x 540 pixels, mais il n’est pas HD. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon double-coeurs cadencé à 1,4 GHz avec 1 Go de RAM. Un appareil photo de 8 millions de pixels à l’arrière est présent ainsi qu’une caméra frontale de 2 mégapixels. La capacité de stockage est de 16 Go extensible via une carte microSD.

Il dispose du Wi-Fi 802.11n et du Bluetooth 4.0. Le Jolla est compatible avec les réseaux 4G.

