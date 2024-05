Tix’Numérique, Turquie, Sony et Apple pour le Num°1

Nous lançons aujourd’hui une nouvelle série hebdomadaire de dépêches relatives à l’actualité du monde numérique. Pour cette première semaine, nous vous présenterons une information venant de la Turquie, une deuxième qui nous vient de Sony et la troisième d’Apple avec les rumeurs concernant le prochain bijoux, l’iPhone 4S.

Rassemblement des turques contre la censure

Des milliers de turques se sont réunis dans plus de 40 villes pour lancer des manifestations contre la censure sur Internet imposée par le gouvernement dimanche 16 mai 2011.

“Touche pas à mon porno”, “Halte à la censure” ou “Contre le filtrage par l’imam, pour l’Internet libre”, font partie des slogans brandis par les manifestants de plusieurs villes de Turquie dimanche. Ils protestaient contre la censure sur Internet qui sévit dans le pays contre les contenus sexuels ou pour des motifs politiques.

Retour de la PlayStation Network

La firme Sony a commencé à rétablir les services de son réseau PlayStation Network après le piratage rencontré par le réseau qui remonte à plus d’un mois et ayant causé des problèmes à plus de 100 millions d’utilisateurs.

La prochaine génération des iPhones

Le prochain iPhone pourrait avoir le nom de “iPhone 4S” et contiendrait un processeur dual-core A5, selon un analyste du groupe bancaire Jeffries & Co.

J’aime ça : J’aime chargement…