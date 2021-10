Orange récompense les gagnants du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique

PARIS, France, 14 novembre 2013/African Press Organization (APO)/ —

– Orange (http://www.orange.com) a récompensé hier les trois gagnants du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique, à l’occasion de la cérémonie des AfricaCom Awards au Cap

– Les trois lauréats vont bénéficier d’un soutien financier et d’un accompagnement par des experts d’Orange, ainsi qu’un dépôt de brevet pour le premier prix

Ce prix, qui a connu un fort succès depuis la première édition en 2011, a pour but de favoriser le développement des entrepreneurs et start-ups qui utilisent les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour répondre aux besoins des populations en Afrique.

L’appel à projets, ouvert de mai à septembre 2013, a recueilli plus de 450 candidatures, reflétant la véritable dynamique entrepreneuriale du continent africain. Les projets proposés couvraient des domaines variés comme la santé, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’industrie ou encore le commerce, illustrant le potentiel des télécommunications dans le développement africain.

Le jury, composé d’experts venant d’Orange, des médias et d’institutions promouvant le développement ont désigné les trois lauréats du prix parmi 12 projets nominés, présentés sur le portail d’Orange en Afrique, www.StarAfrica.com.

La remise des prix a eu lieu hier au Cap (Afrique du Sud), lors des AfricaCom Awards, cérémonie annuelle qui récompense les innovations et les performances les plus marquantes de l’industrie des télécommunications sur le continent africain.

Les projets récompensés sont les suivants :

 Le premier prix revient à l’entreprise QuickDo, créée en 2011 par un entrepreneur franco-camerounais, qui a pour ambition d’apporter aux lecteurs au Cameroun un accès aux livres (en format numérique, à prix limité), en fournissant un écosystème complet développé par QuickDo et ses partenaires (borne, liseuse, réseau). Construit dans une démarche responsable et durable, il apporte une solution tout-en-un pour les éditeurs, les lecteurs et les lieux de savoir (bibliothèques, universités, centres culturels, etc).

 Ivoire Job, qui remporte le 2ème prix, est un projet qui vise à faciliter l’accès aux opportunités d’emploi en Côte d’Ivoire à travers une plateforme web, mobile et un système SMS. Ces différents supports constitueront un espace d’échange et de partage d’expériences entre les jeunes en quête d’emploi et les travailleurs, ainsi que les cabinets de recrutement.

 Le 3ème prix revient à l’entreprise tunisienne Chifco, qui vise à l’optimisation de la consommation d’énergie des équipements les plus énergivores dans des environnements domestiques ou professionnels. L’objectif de ce projet est de réduire les coûts de l’énergie grâce à la possibilité de surveiller et contrôler en temps réel la consommation de ces équipements à distance. En suivant des indicateurs tels que les cadences de production ou la météo, les utilisateurs pourront ainsi réduire leur consommation d’énergie.

En plus de dotations financières allant jusqu’à 25 000 euros, Orange accompagnera pendant 6 mois ces trois projets grâce au soutien de spécialistes issus de ses filiales locales et à l’expertise des professionnels de l’entreprenariat et des TIC. Cette année, pour la première fois, Orange offrira au gagnant du premier prix le dépôt de brevet dans son pays de déploiement.

Les internautes du portail StarAfrica ont également voté massivement pour élire un projet « Coup de Cœur ». Le projet kenyan “Dukalangu” a été largement plébiscité avec plus de 24 000 votes. Cette boutique en ligne devrait séduire les consommateurs en proposant un large éventail de produits à des prix compétitifs. Dukalangu présente aussi une formidable opportunité pour les entrepreneurs et designers du Kenya de se développer en leur permettant de commercialiser et de vendre leurs produits en ligne.

« L’Afrique est une terre qui sait tirer parti des technologies pour une innovation sociale durable et accélératrice du développement, se félicite Marc Rennard, Directeur Exécutif Afrique, Moyen-Orient et Asie. Orange est ravi, par ce prix, d’encourager cette dynamique. Le jury a été cette année encore très favorablement impressionné de la richesse des dossiers présentés. Cela nous conforte dans notre engagement en Afrique et auprès des gagnants du prix. »

Orange est présent dans 20 pays en Afrique et le Moyen Orient et totalise plus de 84 millions de clients. Pour contribuer au développement économique et social de l’ensemble de ces pays, le Groupe a défini le programme « Orange pour le Développement » autour de trois axes majeurs :

– le développement des réseaux pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux bénéfices du monde numérique ;

– l’innovation pour répondre aux besoins des populations par des services à valeur ajoutés dans les domaines essentiels de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, des services financiers ;

– et enfin, la contribution au développement local des marchés des TICs et des écosystèmes d’innovation.

C’est pour répondre à cette dernière ambition, qui s’intègre aussi bien dans sa stratégie d’innovation que dans sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise, que le Groupe a lancé en 2011 et a remis hier pour la troisième année le Prix Orange de l’Entrepreneur Social.

Découvrez la présentation du concours sur www.starafrica.com.

à propos de StarAfrica.com

StarAfrica.com est le portail de divertissement d’Orange en Afrique. StarAfrica agrège les contenus de l’ensemble des pays sub-sahariens sur ses 6 chaînes : actualité, football, + de sport, musique, éducation et jobs avec le fil conducteur de mettre en avant des jeunes talents. StarAfrica c’est aussi la boutique en ligne qui propose à la Diaspora des produits de communication innovants.

à propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 232 millions de clients au 30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.

Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

