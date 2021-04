L’urine, nouvelle source d’énergie

On est convaincu que les énergies renouvelables sont la voie du futur, mais à quel prix ?

Mardi 16 Juillet 2013, la revue Physical Chemistry Chemical Physics a publié que des scientifiques anglais déclarent avoir produit suffisamment d’énergie à partir d’urine pour faire fonctionner un mobile.

Un des chercheurs déclare: « Notre urine est une source sans fin. Ce qui est formidable avec elle, c’est qu’on ne dépend plus des caprices du vent ou du soleil !« . Ils sont parvenues à produire suffisamment d’électricité pour faire fonctionner un mobile pendant quelques minutes.

Le Dr Ioannis Ieropoulos de la West of England University, associée au projet aux côtés de l’université de Bristol et du Bristol Robotics Laboratory, tout contente, explique : « Utiliser le produit-déchet ultime comme source d’électricité, on ne peut pas faire plus écolo. Nous sommes très enthousiastes, car c’est une première mondiale. »

En fait, Il y a déjà quelques mois déjà, une nigériane de 14 ans a réussi à mettre au point un générateur d’électricité fonctionnant à l’urine. Un litre permettrait ainsi de produire jusqu’à 6 heures d’électricité.

Partager : Twitter

Facebook