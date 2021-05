Des ingénieurs Suisse présentent Le robot-chat

Un robot aussi agile qu’un chat vient d’être construit par des ingénieurs de l’école polytechnique fédérale suisse de Lausanne (EPFL).

Ce robot est de 20 centimètres de long, 16 centimètres de hauteur et son poids plume de 1,1 kilogramme, Il est nommé « cheetah-cub robot ». Parmi les robots quadrupèdes de moins de 30 kilos, il est le plus agile et le plus rapide de sa catégorie, . Il peut courir à une vitesse de 1,42 mètre par seconde, ce qui équivaut en gros à la marche rapide d’un être humain. Et même s’il retombe un peu moins bien sur ses pattes qu’un chat véritable, il bénéficie d’une très bonne stabilité en course et/ou sur terrain légèrement accidenté.

Avec ses fonctionnalités, ce robot pourraient être utile dans la perspective de futures missions de sauvetage, de recherche de victimes ou d’autres tâches d’exploration.

Les points forts du nouveau robot du Biorobotics Laboratory (EPFL), présenté cette semaine dans la revue scientifique spécialiséeJournal of Robotic Research, reposent essentiellement sur le design de ses quatre pattes, répliques scrupuleuses de celles des félins. Celles-ci sont composées de trois segments dont les proportions sont exactement respectées. Des ressorts remplacent les tendons tandis que des actionneurs (sorte de petit moteur destiné à convertir l’énergie en mouvement) jouent le rôle de muscles. Une morphologie qui offre au robot, comme au chat, de l’élasticité aux bons endroits pour assurer une stabilité optimale.

Vidéo – Un robot suisse rapide et agile comme un chat:

