La Nasa soutient un projet de développement d’une imprimante à nourritures

On finit pas d’innover du coté de la Nasa qui a t-on appris, soutient un projet de développement d’une imprimante 3D capable de fabriquer de la nourriture, la cause ?! Lorsqu’ils sont dans l’espace, les astronautes n’ont pas le loisir de manger ce qeloppement u’ils veulent. Anjan Contractor, qui est à la fois ingénieur et patron de l’entreprise américaine Systems & Materials Research Corporation, travaille actuellement sur le développement d’une imprimante 3D capable de produire de la nourriture. Selon le site Quartz, son projet est soutenu par la Nasa qui lui a d’ailleurs versé la somme de 97 000 €.

Si toutefois son projet aboutissait, il révolutionnerait l’alimentation des astronautes lorsqu’ils sont dans l’espace. Pour le moment, ils se contentent en effet d’aliments lyophilisés. Les premiers essais de la société d’Anjan Contractor se concentrent pour le moment sur les pizzas. Selon le site The Verge, l’imprimante devrait être capable de créer une couche de pâte qui cuirait pendant l’impression, une sauce tomate à base de poudre de tomate, d’eau et d’huile, et enfin une couche de protéines. Au delà de ce projet, le très ambitieux Anjan Contractor espère également parvenir un jour à mettre fin à la faim dans le monde. Espérons donc que son projet finira par aboutir !

