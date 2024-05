Google Glass : Vision futuriste sur le marché en 2014

Il faudra donc attendre 2014 pour avoir l’air ridicule. Le président de conseil d’administration et ex-PDG de Google, Eric Schmidt, a annoncé dans une interview à la BBC : « la commercialisation grand public des Google Glass n’aura pas lieu avant un an. Les Google Glass semblent tout droit sorties d’un film de Science Fiction, et c’est sans doute leur principal atout. »

Schmidt a également ajouté que « Il s’agit d’une monture de lunettes sur laquelle est fixé un petit écran. Elle est connectée et permet de récupérer toute sorte d’informations, géolocalisées ou non. Elle les fait apparaître devant l’œil droit de son porteur, qui a l’impression de regarder une surface équivalente à un écran 25 pouces situé à 2,5 mètres. Le son, lui, ne sera pas transmis par des écouteurs classiques mais grâce au principe de conduction osseuse qui atteint l’oreille interne par les os du crâne. Les instructions sont données par la voix en commençant ses phrases par « Google Glass »… »

Avec les Google Glass, on se rapproche donc de l’utopie de l’être humain augmenté. Connecté en permanence, il n’aura même plus besoin de sortir son smartphone de sa poche pour voir les derniers statuts Facebook ou les dernières notifications Twitter. Plus flippant encore, il pourra prendre photos et vidéos sans même bouger le petit doigt. On se croirait dans ‘Mission Impossible’. L’audacieux Google présente ça comme une opportunité formidable de conserver de jolis souvenirs intenses.

Google espère bien sûr réitérer la performance d’Apple au lancement de l’iPhone en 2007 : être à l’origine d’une rupture dans la manière d’avoir accès au réseau. Seulement voilà, ce que proposent les smartphones, c’est déjà d’avoir accès à un écran connecté à la demande. Et avec une technologie qui ne fait qu’économiser le geste si épuisant de mettre la main dans sa poche, on est loin de la recette du succès.

Le seul hic des Google Glass c’est le look grotesque. Et bien sûr, la méfiance de l’entourage (« tu me filmes, là ? »).

Seront-ils un échec ? Affaire à suivre…

Ci joint, un extrait démo expliquant au mieux les fonctionnalités de Google Glass :

