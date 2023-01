K-NET Utilise Maintenant un Nouveau Satellite à Haute Puissance pour Offrir de Nouveaux Services de Télévision et Internet à Large Bande Ultra-Rapides dans Toute l’Afrique Subsaharienne

ACCRA, Ghana, 6 février 2013/African Press Organization (APO)/ — K-NET (http://www.knetgh.com), une des principales entreprises de télécommunication africaines, offrant des services Triple-Play voix, données et vidéo dans toute l’Afrique subsaharienne, est heureuse d’annoncer la transition réussie de ses services sur un nouveau satellite de télécommunication numérique à haute puissance en orbite géostationnaire au-dessus de l’équateur à la longitude de 28,2 degrés Est, couvrant les pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest.

Le satellite Astra 2F, construit par Astrium et opéré par SES, a été mis sur orbite par le lanceur Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guinée française, le 28 septembre 2012. Les services commerciaux ont débuté en novembre 2012, après des essais extensifs en orbite. Avec une durée de vie opérationnelle d’environ 15 ans, le nouveau satellite 2F remplace le satellite Astra 2B lancé en 2000. Le téléport de nouvelle génération K-NET installé à McCarthy Hill (Accra, Ghana) supporte des services de télédiffusion numérique directe multi-canaux et des services internet large bande à haut débit, disponibles partout dans les 16 pays de la région ciblée. Le téléport K-NET de McCarthy Hill relie l’Afrique de l’Ouest aux principaux points de présence (POP) internet internationaux en Europe et aux États-Unis, par l’intermédiaire de multiples câbles en fibre optique sous-marins à haute capacité.

Grâce à sa puissance plus élevée, le nouveau satellite 2F permet à chaque foyer des pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest de recevoir la télévision numérique avec une simple antenne parabolique de 60 cm et un décodeur DVB économique. La plateforme de télédiffusion numérique K-NET dessert plus d’un million de foyers, qui reçoivent 20 canaux de télédiffusion directe (DTH) diffusés en clair (FTA), dont trois des quatre chaînes les plus regardées au Ghana : GTV, TV3 et TV Africa, plus le bouquet MultiTV extrêmement populaire.

Tous les foyers et toutes les entreprises peuvent maintenant accéder à des services internet à large bande ultra-rapides et recevoir la télévision numérique avec une simple antenne parabolique compacte. Ce nouveau satellite à haute puissance permet à K-NET de lancer une nouvelle gamme de formules de services internet à large bande. Elle offre aux entreprises et aux consommateurs des niveaux incomparables de performance et de rapport qualité-prix. Ces services sont disponibles partout dans les 16 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest, depuis les agglomérations urbaines les plus densément peuplées aux zones rurales les plus isolées.

Une gamme complète de formules est disponible, conçue pour répondre à une grande diversité de besoins et de budgets, depuis les consommateurs privés et les petites entreprises, jusqu’aux grandes entreprises et utilisateurs les plus intensifs.

• Les nouvelles formules d’entrée de gamme CONNECT sont conçues pour offrir des services internet à haute fiabilité, très haute performance, de qualité professionnelle, à partir de seulement 30 dollars par mois pour des débits descendants de 1 Mbps.

• Les formules haut de gamme PREMIUM sont conçues pour répondre aux besoins de connectivité des utilisateurs les plus exigeants, avec des débits descendants de 8 Mbps et des volumes de téléchargement en période de pointe pouvant atteindre 100 Go par mois.

Toutes les formules offrent des volumes de téléchargement illimités en dehors des heures de pointe. Quelle que soit la formule choisie, K-NET fournit les services internet les plus fiables du continent africain, avec une disponibilité continue de 99,7%. K-NET procure un support commercial et d’après-vente local dans tous les pays couverts, garantissant les plus hauts niveaux d’assistance.

Concernant la transition réussie, Michael Darcy, directeur général de K-NET, a déclaré « Toute l’équipe de K-NET est particulièrement heureuse d’avoir réussi cette transition stratégique de nos services internet à large bande et de télédiffusion numérique sur le nouveau satellite Astra 2F. La nouvelle plateforme 2F nous apporte une durée de vie de 15 ans avec une augmentation importante de la puissance et de la capacité. Elle garantit aux clients de K-NET les plus hauts niveaux de performance et le meilleur rapport qualité-prix pendant de nombreuses années ».

K-NET gère un programme de partenariat structuré et complet, qui offre aux partenaires qualifiés les meilleurs niveaux d’assistance et de formation commerciales et techniques, avec un partage à 50/50 des revenus. Les partenaires peuvent rapidement développer des sources de revenus mensuelles renouvelées en développant leur base d’abonnés dans leur région. Pour recevoir des informations supplémentaires et devenir un partenaire qualifié, veuillez contacter K-NET à l’adresse e-mail suivante : [email protected]

Les nouveaux services de télévision numérique et d’internet à large bande de K-NET sont disponibles partout sur le territoire national des pays suivants : Nigeria, République Démocratique du Congo, Ghana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Bénin, Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Togo, République Centrafricaine, Congo, Liberia, Gabon, Guinée Équatoriale.

À propos de K-NET

Basée à Accra au Ghana, K-NET (http://www.knetgh.com) est une des principales entreprises de télécommunication africaine, opérant dans l’Afrique subsaharienne. Ses nouveaux services par satellite viennent compléter la dorsale en fibre optique et le réseau radio micro-ondes terrestres extensifs de K-NET, qui desservent les principales zones urbaines du Ghana. K-NET fournit aux grandes entreprises nationales et multinationales des services de réseau WAN et des services d’accès internet aux entreprises de toutes tailles et aux abonnés privés. K-NET est aussi un des principaux fournisseurs de services de télédiffusion radio et TV numérique de la région. Son téléport de nouvelle génération et son centre de données situés à McCarthy Hill à Accra supportent les services de contribution et de télédiffusion numérique par satellite (DTH). La plateforme de télévision numérique K-NET diffuse des contenus H.264/MPEG4 basés sur la norme numérique DVB dans toute l’Afrique subsaharienne.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus, visitez www.knetgh.com

Contactez-nous :

[email protected]

[email protected]

Téléphone :

+233-302-769445 (ventes)

+233-302-770833 (service client)

+233-302-769306 (Informations générales – Anglais/ Français)