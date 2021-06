Google dévoile sa tablette Google Nexus 7

Le géant de l’internet Google s’est lancé dans la guerre des tablettes en dévoilant mercredi sa Nexus 7, destinée à concurrencer en particulier l’iPad d’Apple et le Kindle d’Amazon. Elle servira de porte d’entrée vers son magasin en ligne de contenus numériques.

La nouvelle tablette coûtera à l’achat moitié moins que celle du leader du marché, l’iPad d’Apple, et augmentera l’arsenal de Google dans sa bataille contre le géant des logiciels Microsoft et le magasin en ligne Amazon. Dotée d’un écran de 7 pouces (près de 18 centimètres) cette tablette, équipée d‘une caméra frontale, pèse 340 grammes, soit à peu près autant qu’un livre de poche.

Elle fonctionnera avec la dernière génération du système d’exploitation du groupe, Android, et sera fabriquée pour Google par le Taïwanais Asus, selon le chef de la branche Android de Google, Hugo Barra.

Les tablettes Nexus sont d’ores et déjà disponibles sur commande en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne, et aux Etats-Unis sur le magasin Google Play, au prix de 199 dollars, pour être expédiées à la mi-juillet, a détaillé M. Barra.

Lunettes du futur

Google a également présenté un appareil sans fil fonctionnant sous système Android, Nexus Q, pour visionner des films ou écouter de la musique en flux sur des téléviseurs ou par des haut-parleurs.

Parallèlement, le groupe va développer Google Play pour proposer plus de divertissement: le magasin en ligne compte désormais « plus de 600’000 applications et jeux plus de la musique, du cinéma et des livres« , a fait valoir Google sur son blog.

Le géant de l’internet a aussi présenté la première génération d’une paire de lunettes futuristes avec caméra et Internet intégrés, dont la commercialisation auprès du grand public est prévue dans un peu plus de deux ans.

Les Google Glass sont équipées d’une caméra intégrée, d’un micro et peuvent se connecter à l’internet par wifi ou par Bluetooth. Des mini-écrans sur les verres permettent d’afficher des textos ou des courriels.

