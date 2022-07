Son prénom : Arobase (@) !!!

Imaginez si vous vous appelez @ ?! C’est arrivé récemment !

Un couple chinois en quête d’un nom moderne et original pour son enfant a jeté son dévolu sur le symbole Internet « @ » (arrobase en français), suscitant la stupeur et la réprobation des autorités chinoises.

L’affaire a été évoquée jeudi par un responsable du gouvernement chinois comme un exemple de l’irruption de noms étranges dans la langue chinoise. Le père a expliqué : » le monde entier utilise (@) pour écrire des courriels, et traduit en chinois cela signifie ‘aime-le’ « , a déclaré Li Yuming, vice-directeur de la Commission d’Etat sur la langue lors d’une conférence de presse.