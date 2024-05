Orange Tunisie s’engage pour le développement des solutions M2M

A l’occasion du lancement de offres innovantes « Machine to Machine (M2M) », Orange Tunisie a organisé mardi 8 mai 2012, une rencontre presse pour présenter ses nouveaux services. Principalement destinés aux entreprises, ces produits représentent également des solutions efficaces et économiques pour nombre d’usages destinés au grand public.

Deux ans après son lancement, Orange Tunisie a su relever des challenges importants en proposant trois produits pour un client : fixe, mobile et internet. Un guichet unique pour l’entreprise pour un gain de productivité et une réduction de coûts. L’opérateur a capitalisé sur une longue expérience dans les architectures data complexes et les besoins clients pour fournir des offres sur mesure.

Pour Ahmed ben Said, Directeur des Ventes Entreprises d’Orange Tunisie : « les solutions M2M que propose l’opérateur sont à la pointe de la technologie et se basent sur le réseau 3G qui permet une transmission de données optimale. Des grandes entreprises tunisiennes telles que : la BIAT, la Banque de Tunisie et BITAKA nous ont déjà fait confiance »

En effet, le M2M est une des 5 priorités B2B du groupe France Télécom Orange. Cet engagement lui a permis d’être un acteur de premier plan dans le développement de l’IoT depuis 2005. Les services M2M d’Orange sont parmi les plus intégrés et les plus compréhensibles dans le marché.

La rencontre a été animée par Gert Pauwels, Directeur Marketing, International M2M Center qui a présenté « la révolution mondiale des solutions Machine to Machine » et « les axes stratégiques identifiés par Orange pour développer son marché M2M »

Ces offres permettent une multitude de services tel que :

Aide à la gestion de la flotte de véhicules : grâce un boitier de géo localisation équipée d’une puce M2M, les entreprises peuvent réduire le nombre de kilométrage parcouru, et donc l’amortissement et la consommation en carburants. Elle peuvent également fidéliser leurs clients en donnant des informations précises sur les délais de livraison et améliorer la relation client.

Sécurité : sans lien filaire, les entreprises peuvent surveiller leurs sites y compris les moins accessibles et réduire les risques de vol ou de vandalisation avec des caméras 3G équipées de puces M2M

Industrie : Des capteurs dans les usines permettent de suivre la production, palier rapidement à des défaillances matérielles et réduire les risques opérationnels

Secteur bancaire : Les terminaux de paiement électroniques permettent de payer plus rapidement et de gagner en mobilité sans faire déplacer l’utilisateur

Plus généralement, le « M2M », permet à des équipements spécifiques de communiquer entre eux, ou vers un serveur. Tout est fait pour démocratiser un marché en pleine croissance à la fois en Tunisie mais partout ailleurs dans le monde. Avec plus de 108 millions de clients connectés, ce marché croit à plus de 17% par an, et la tendance continuera à croitre rapidement. Le groupe Orange, avec une présence de plus 2,5 millions de clients uniquement en Europe est bien positionné dans le monde et il ambitionne d’acquérir plus de 10 millions de clients partout dans le monde d’ici 2015.

Orange Tunisie, leader en Tunisie dans le domaine de la 3G et de la mobilité, complète ainsi son catalogue d’offres à destination des entreprises pour les aider à être encore plus compétitives et relever les challenges de l’économie locale et mondiale.

