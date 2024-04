Invention d’une puce qui permet de voir à travers les vêtements

Voir à travers les vêtements, et même les murs: un tel pouvoir, qui semble l’apanage des super-héros à la Superman, pourrait devenir accessible à tous grâce à une nouvelle puce de téléphone conçue par des chercheurs américains. Une telle découverte pourrait notamment servir à la médecine.

Il s’agit d’un microprocesseur relativement bon marché conçu à l’Université du Texas à Dallas. Il est capable de distinguer une fréquence térahertz du spectre électromagnétique. Cette puce fonctionne avec un semi-conducteur à oxyde de métal complémentaire (CMOS), d’utilisation courante dans les ordinateurs portables, les téléphones multifonctions, les téléviseurs ou les consoles de jeu.

“La combinaison du CMOS et du térahertz signifie qu’on peut mettre cette puce et un émetteur au dos d’un téléphone portable, et en faire un appareil de poche qui peut voir à travers les objets”, a expliqué le professeur d’ingénierie électrique Kenneth O.

Violation de vie privée ?

Pour limiter les inquiétudes sur de possibles violations de la vie privée, M. O et son équipe au Centre d’excellence analogique du Texas limitent leur étude de sorte que ces nouvelles puces ne permettent de voir qu’à une distance maximum d’une dizaine de centimètres, a expliqué l’université.

La fréquence en térahertz a des ondes dont la longueur se situe entre les micro-ondes des téléphones portables et les infra-rouges employés pour les lunettes de vision nocturne. La puce détecte ainsi des ondes térahertz et en sort une image, par exemple sur un écran de téléphone.

Pour l’équipe de M. O, cela peut être utile à des médecins pour voir à l’intérieur du corps d’un patient, ou à des ingénieurs à la recherche de clous enfoncés dans des murs.

