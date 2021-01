Photos – BMW dévoile le concept i8 Spyder

Cette BMW i8 Spyder utilise la même propulsion que ses deux prédécesseurs. Un 3 cylindres diesel à l’arrière, offrant 223 chevaux en pointe, associé à un moteur électrique logé à l’avant pour former une sportive à 4 roues motrices de 354 chevaux atteignant une vitesse maximale de 250 km/h et une accélération de une 0 à 100 km/h en à peine 5 secondes.

Quant aux batteries lithium-ion, rechargées par la récupération d’énergie, se chargent également par prise en 1h45 pour laisser lé véhicule rouler 30 km en électrique et à la consommation estimée à 3,0 l/100km.

Le design du véhicule n’a pas trop changé par rapport aux précédentes i8 mis à part une ligne courte et plongeante et plus de noir et de bleu.

Le concept-car est également équipé d’un écran de 8,8 pouces qui révèle toutes les informations relatives à la conduite en 3D.

Quant à la sortie du véhicule, BMW n’a toujours pas annoncé une date. Entre le salon de l’automobile à New York les 4 et 5 avril ou au salon de Pékin vers la fin de ce mois, la surprise sera au rendez-vous !

